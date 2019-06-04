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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

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