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Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2019 23:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle liderlerle telefonda bayramlaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle liderlerle telefonda bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Güney Afrika’da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ramaphosa’yı tebrik etti.

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