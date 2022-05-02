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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle peş peşe görüştü

02.05.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok ülke liderleriyle bayramlaştı. Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle peş peşe görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. (AA)

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Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan

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