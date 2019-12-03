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Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra’da

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2019 14:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’da.

İngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’da.

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