Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra’da

\u0130ngiltere, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, bug\u00fcn ba\u015flayacak olan NATO Liderler Zirvesi kapsam\u0131nda \u0130ngiltere\u2019nin ba\u015fkenti Londra\u2019da.PARTNERO i\u015ften ald\u0131\u011f\u0131 maa\u015f\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131Hollanda'da sosyal medya arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla tan\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131na tecav\u00fcz etmekle su\u00e7lanan 8 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131BM: \u0130klim de\u011fi\u015fikli\u011fi insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tehdit ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum