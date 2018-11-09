CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MABEYN KÖŞKÜ'NDE  

Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan, Mabeyn Köşkü'ne geçerek burada bir süre çalışmalarda bulundu. Erdoğan daha sonra Mabeyn Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Erdoğan'ın konvoyu

-Makam aracında Erdoğan'ın görüntüsü

