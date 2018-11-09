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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mabeyn Köşkü'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 00:09 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan, Mabeyn Köşkü'ne geçerek burada bir süre çalışmalarda bulundu. Erdoğan daha sonra Mabeyn Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

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