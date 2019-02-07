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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Büyükelçisini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 15:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis’i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Matis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Matis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Viktor Matis’in eşi ve mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Büyükelçisini kabul etti

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