Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.
Macaristan'daki programları çerçevesinde Başbakan Viktor Orban ile Gül Baba Türbesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kahramanlar Meydanı'na geçti.
Burada bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde beraberindeki heyet üyeleri de eşlik etti.
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