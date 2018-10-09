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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

Macaristan'daki programları çerçevesinde Başbakan Viktor Orban ile Gül Baba Türbesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kahramanlar Meydanı'na geçti.

Burada bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde beraberindeki heyet üyeleri de eşlik etti.

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Meçhul Asker Anıtını ziyaret Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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