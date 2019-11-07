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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 21:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül Baba Türbesi'ni ve Türbe kompleksindeki "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret etti

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti ve Türbe kompleksindeki "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret etti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak için bulunduğu Macaristan'da Erdoğan, restorasyonu tamamlandıktan sonra açılışı geçen yıl yapılan Gül Baba Türbesi'ne geldi.

Erdoğan, Türbe kompleksinde bulunan "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini de gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gül Baba Türbesi Macaristan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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