HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 21:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'dan "TC-TUR" uçağıyla TSİ 21.45'te ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ferenc Liszt Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, KKTC Macaristan Temsilcisi Selda Çimen ve Büyükelçilik personeli uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'dan ayrıldı.

Akın akın o kente gidiyorlar!Akın akın o kente gidiyorlar!
Bakan Kurum Zonguldak'ta cami inşaatının temel atma törenine katıldıBakan Kurum Zonguldak'ta cami inşaatının temel atma törenine katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: (2)AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: (2)
Anahtar Kelimeler:
Resmi Ziyaret Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi

En Çok Okunan Haberler

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Diğer Haberler
Erdoğan 'Taviz vermeyiz' dedi ve duyurdu: 13 kişi elimizde

Erdoğan 'Taviz vermeyiz' dedi ve duyurdu: 13 kişi elimizde

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

CHP'de kurultay süreci başlıyor! Muharrem İnce aday olacak mı?

CHP'de kurultay süreci başlıyor! Muharrem İnce aday olacak mı?

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Kritik görüşme sonrası dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Mektup konusu gündeme gelecek mi?

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.