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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Macaristan'la özellikle savunma sanayine yönelik bazı adımları atmayı planlıyoruz. Yaptığımız görüşmelerde bu konuların üzerinde de durduk."

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 13:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Macaristan'la özellikle savunma sanayine yönelik bazı adımları atmayı planlıyoruz. Yaptığımız görüşmelerde bu konuların üzerinde de durduk."


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