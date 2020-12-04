Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Macron Fransa'nın Başına Beladır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konusunda açtığı hakaret davası, Corona virüsü aşısı ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan Ayasofya Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardınan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle avukatlarının hakaret davası açtıklarını söyledi. Erdoğan bu kişi “Cumhurbaşkanı’na ve Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl hitap edileceğini bilmiyor” dedi.

"Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok"

Gazetecilerin Corona virüsü aşısına dair sorularına da Erdoğan, Türkiye’de sadece Çin aşısı değil diğer aşıların da olacağı yanıtını verdi. Erdoğan “Çeşitlilik kesinlikle var. Uğur beyle ben de bizzat görüştüm.Olay sadece Çin değil Rusya’yla da görüşmeler var” diyerek Türkiye’nin Almanya ve Rusya’dan da aşı temin edeceğini söyledi.

Erdoğan “Siz aşı olacak mısınız?” sorusuna da İBu konuyla ilgili olarak benim aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında bu adımı atmamız gerekiyor” yanıtını verdi.