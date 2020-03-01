Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Erdoğan-Macron görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade edildi. Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret edildi. Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirtildi.

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