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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü (Ek görüntü)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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