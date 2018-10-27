Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü (Ek görüntü)

G\u00fclseli KENARLI - \u0130STANBUL DHA-CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, Suriye zirvesi \u00f6ncesi Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fme bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulamas\u0131 ile cebinizde!RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc, y\u00fcksekli\u011fi ve tedavisi Burhaniye'de, S\u00fcper Loto talihlisi s\u0131r oldu
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