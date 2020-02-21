HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüştü

Erdoğan, Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulundu, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı görüşmede, Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulundu, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib’deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Yaşadığı zorbalık nedeniyle gözyaşları içinde ölmek istediYaşadığı zorbalık nedeniyle gözyaşları içinde ölmek istedi
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
erdoğan macron merkel

En Çok Okunan Haberler

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

Annesi hakime bunları söyleyip salonu terk etti

Annesi hakime bunları söyleyip salonu terk etti

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Ahmet Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e 'Siyasal İslam' yanıtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e 'Siyasal İslam' yanıtı

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi! 4 köyde okullar tatil

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi! 4 köyde okullar tatil

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Diğer Haberler
Hırsızlık için girdiği evden kahraman olarak çıktı!

Hırsızlık için girdiği evden kahraman olarak çıktı!

Yaşadığı zorbalık nedeniyle gözyaşları içinde ölmek istedi

Yaşadığı zorbalık nedeniyle gözyaşları içinde ölmek istedi

İran'dan korkutan haber: 13 vaka daha!

İran'dan korkutan haber: 13 vaka daha!

ABD gümrük yetkilileri Kanada sınırında 'kavanoz içinde insan beyni' buldu

Kavanoz içinde insan beyni bulundu!

İran sandık başına gidiyor!

İran sandık başına gidiyor!

Suudi Arabistan’da çekirge istilası

Suudi Arabistan’da çekirge istilası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.