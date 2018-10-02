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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse, 'Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur.' diye bize aday teklifiyle gelmesin."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse, 'Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur.' diye bize aday teklifiyle gelmesin."


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