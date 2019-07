Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahathir bin Mohamad’e Cumhuriyet Nişanı tevcih etti

“Türkiye ümmetin kurtarıcısı olmuştur” Malezya Başbakanı Mahathir bin Mohamad, “ Bu Cumhuriyet Nişanını almaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum. Yaptığım çalışmalar sebebiyle bu nişan bana tevcih edildi. Hiç Malezya Başbakanı olmayı düşünmemiştim ama 22 yıl boyunca başbakanlık yaptım. Diğer başbakanların yaptığının aynısını yaptığımı düşünüyordum. Yaptıklarımın alışılagelmişin dışında olduğunu bilmiyordum. Dolayısıyla nereye gidersem gideyim tanınıyorum, bu yükü taşımak zorundayım, hiç özel hayatım kalmadı. Benim kendi partim Türk kökenli bir kişi tarafından kurulmuştu ve benden önceki başbakan ve beni atayan başbakan da Türk kökenliydi. Dolayısıyla iki ülke arasında çok yakın bir ilişki var. Böyle bir ilişkinin olması da normal. Bu ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz. Eminim ki, Malezya ve Türkiye arasındaki ilişki her iki ülkenin faydasına olacaktır. Belki de Müslüman ümmetin faydasına olacaktır. Biliyoruz ki, ümmet birçok sıkıntı yaşıyor. Dünya’daki İslam ülkelerinde oluşturulmaya çalışılan zayıflık nedeniyle bu zorluklar yaşanıyor. Bu ülkelerin hepsi kalkınmış, gelişmiş ülkeler olmalı ve birisi bunu sağlamalı ve Türkiye’de buna aday bir ülke diyebiliriz. Geçmişe bakacak olursak Türkiye ümmetin kurtarıcısı olmuştur ama artık herhangi bir Müslüman ülke yok ayağa kalkıp bizi koruyacak. Ama ebediyen bu böyle olacak diye bir şey de yok. Bugünkü zaaflarımız ve başkalarına bağımlılığımız konusunda bir şeyler yapmalıyız. Tamamen bağımsız olmalıyız. Eminim ki, Malezya ve Türkiye arasındaki işbirliği bu yönde bize yardımcı olacak ve ümmeti dost olmayanların baskısından kurtaracaktır” şeklinde konuştu.

“Malezya ve Türkiye’nin birlikte çalışarak İslam dünyasına liderlik yapması söz konusu olacak mıdır?” sorusuna cevap veren sorusuna cevap veren konuk Başbakan Mahathir bin Mohamad, “Konuşma yapmak, açıklama yapmak kolay iştir, eyleme geçmek asıl önemlidir. 3 Müslüman ülkenin birlikte çalışması önerisinde bulundum. İslam ülkelerine bu 3 ülkenin destek olması önerisinde bulundum. Bu sayede 3 ülke birbirimizi destekleyerek sesimizi daha çok duyurabiliriz” dedi.

Aynı soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerle cevap verdi:

“Spesifik konulardan ziyade özellikle İslam dünyasının birliği ve beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şuanda gerek Pakistan gerek Malezya gerek Türkiye olarak yapılacak dayanışma zaten bir ümmet olma bilincinin bir gereğidir. Her alanda her sahada dışişleri bakanlarımız ön hazırlıkları yapmak suretiyle daha sonra liderler bir araya gelerek atılması gereken adımları atacağız.”

“Hakan Atilla’yı sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz”

Rusya’nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasına ilişkin soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Putin daha önceden bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de kaldırıldı. İnşallah artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da ilan edildiği gibi Rusya’ya ziyaretlerini yapabilecek. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, sıcak ilişkilerin bir neticesidir” dedi.