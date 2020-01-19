HABER
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 19:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2 sene önceki Berlin ziyaretinde Adlon Otel’de pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Erdoğan’ı bebeğiyle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2 sene önceki Berlin ziyaretinde Adlon Otel’de pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Erdoğan’ı bebeğiyle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebeğe altın taktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 yıl önceki Berlin ziyareti kapsamında bulunduğu Adlon Otel’de Erdoğan’a pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Cumhurbaşkanı’nı bebeği ile karşıladı. Berlin’de 2 yıl önce yaşanan karşılaşmada Cumhurbaşkanı’nın Burak Şahin’e “En kısa zamanda sizden bebek bekliyorum” demesinin ardından Burak Şahin ve eşi Aylin Şahin, 2 sene sonraki Berlin ziyaretinde Erdoğan’ı minik yavrularıyla karşıladı. Otel girişinde karşılaştığı Şahin ailesiyle bir müddet sohbet eden Erdoğan, 2 aylık Mahir Ahmet Şahin’i kucağına alarak sevdi ve ona bir tam Cumhuriyet altını taktı. Şahin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf da çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdiKocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi
Sultanbeyli'de Cemevi'nin camları kırılıp bağış kutusundan para çalındıSultanbeyli'de Cemevi'nin camları kırılıp bağış kutusundan para çalındı
Rahşan Ecevit Son Yolculuğuna UğurlandıRahşan Ecevit Son Yolculuğuna Uğurlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fotoğraf çekmek için girdiği inşaatta asansör boşluğuna düştü

Fotoğraf çekmek isterken ölümden döndü!

Avcılar’da bir barda korkunç olay! Bar sahibi intihar etti

İstanbul'da barda korkunç olay!

Malatya'da korkunç olay! Saatlerce işkence yaptılar, öldü zannedip kaçtılar

Dehşet! Evi basıldı, kaçırıldı, işkenceye uğradı, öldü diye bırakıldı

Kar görmeye giden vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı

Kar görmeye gittiler! Mahsur kaldılar

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Oltası elektrik tellerine takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.