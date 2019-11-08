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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’ın kızının nikah törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 21:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Mahir Ünal’ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım’ın nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’ın kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi açılış programının ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım’ın nikah törenine katıldı.

Erdoğan, burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Şule Özdin Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra kabineden çok sayıda bakan, milletvekilleri ve davetliler katıldı. (İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’ın kızının nikah törenine katıldı

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahir Ünal

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