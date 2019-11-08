Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikahına katıldı

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldıktan sonra Haliç Kongre Merkezinde, partisinin genel başkan yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili olan Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım çiftinin nikah törenine katıldı. Nikah törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabineden birçok ismin yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı.

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