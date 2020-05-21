HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2020 11:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Dün akşam gerçekleşen ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıtAli Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dolar neden yükseliyor?' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dolar neden yükseliyor?' sorusuna yanıt

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Diğer Haberler
Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı

Devletin zirvesi toplandı!

Burhan Kuzu'dan yeni Sultan Vahdettin ve Atatürk paylaşımı!

Burhan Kuzu'dan yeni 'Vahdettin' paylaşımı!

İbrahim Kalın'dan İsrail'e sert tepki: Dünya bu pervasızlığa dur demeli

Ankara'dan sert tepki: Bu pervasızlığa dur denmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs nedeniyle gençlere hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 46'sını bu yıl hizmete açacağız

Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Atatürk örneği tartışma yarattı! (Atatürk askerlikten istifa etti mi?)

Perinçek'in Atatürk örneği tartışma yarattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.