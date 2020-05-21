Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

D\u00fcn ak\u015fam ger\u00e7ekle\u015fen ve T\u00fcrkiye-Filistin ili\u015fkileri ile b\u00f6lgesel geli\u015fmelerin ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye\u2019nin Filistin\u2019e her alanda destek olmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrece\u011fini ifade etti.\n(DHA)\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Fatih Erbakan'dan tart\u0131\u015fma yaratan s\u00f6zler! 'K\u0131z \u00e7ocuklar\u0131...'Ali Babacan'dan Devlet Bah\u00e7eli'nin su\u00e7lamalar\u0131na yan\u0131tVitamin ve mineral deposu ke\u00e7iboynuzunun faydalar\u0131