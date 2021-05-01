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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

01.05.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'in evine geldi.

Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

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SOKAKTA YÜRÜYEREK VATANDAŞLARI SELAMLADI

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti.

Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

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Kılıçdaroğlu Mahruze Keleş'i evinde ziyaret ettiKılıçdaroğlu Mahruze Keleş'i evinde ziyaret etti

İMAMOĞLU'NA "SANA KETE YAPARIM AMA OY VERMEM" SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı.

Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti. (AA)

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