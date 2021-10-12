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Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını durdurdu, vatandaşlarla sohbet etti

12.10.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze için geldiği camiden ayrıldığı sırada kendisini selamlayan vatandaşları görünce, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden vatandaşlar Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın cenaze törenine katıldı. Cenazenin ardından camiden ayrıldığı esnada vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracını görerek selamladı. Kendisini selamlayan vatandaşları gören Erdoğan aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BURADA EMİN ELLERDE GEZİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Fatma Balcı, “Benim evim caminin yanında. Cumhurbaşkanımız çok büyük bir cami yaptı buraya. Bu çevredeki tüm siteler onun sayesinde yenilendi. Kendisine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Az önce de olduğu gibi onu gören Lazı, Kürd’ü, herkes yoluna çıkıyor. Cumhurbaşkanımız burada emin ellerde geziyor” dedi.

"BİZİ KIRMAYARAK İKİNCİ DEFA DURDU"

Selahattin İrtem ise, “Cumhurbaşkanımızın konvoyunu görünce yanına giderek durdurdum. Kendisi de sağ olsun bizi kırmayarak ikinci defa durdu. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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