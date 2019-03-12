Cumhurbaşkanı Erdoğan makinist koltuğunda

Gülseli KENARLI- Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö treninin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte Kartal tren istasyonuna geçti. Erdoğan, makinist koltuğuna geçerek hattın ilk seferini gerçekleştirdi. Erdoğan'ın makinistliğini yaptığı tren, Kartal istasyonundan kalktıktan sonra Başak, Atalar, Cevizli duraklarını geçerek Maltepe'ye geldi. Erdoğan yolculuk sırasında tren hattında bulunanları selamladı. Maltepe durağında trenden inen Erdoğan, "Hayırlı olsun" diyerek buradan ayrıldı.

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