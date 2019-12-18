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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 15:15 | Son Güncelleme

Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı’nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi. Resmi ziyaret kapsamında çok sayıda anlaşma imzalandı.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda 15 anlaşma imza altına alındı.

Bilim ve Teknoloji Alanında Türkiye ve Malezya Hükûmetleri Arasında İşbirliği Anlaşması’nı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin imzaladı.

TÜRKİYE VE MALEZYA SAVUNMA VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR

Ayrıca, Türkiye ve Malezya savunma ve teknoloji şirketleri arasında 14 iyi niyet anlaşması imzalandı.

İmzalanan iyi niyet anlaşmaları şöyle sıralandı:

"BAYKAR Makina ile TEGAC Arasında İnsansız Hava Aracı Üretimi Geliştirilmesine Yönelik İyi Niyet Anlaşması", "TİSAŞ ile KOP Mantap Arasında Silah ve Ekipman Üretimi Alanında İyi Niyet Anlaşması", "İstanbul Denizcilik A.Ş. ve Bousteat Tersanesi Arasında Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) Projesine Ortak İşbirliği ile Teklif Verilmesine Yönelik Gizlilik Anlaşması", "İstanbul Denizcilik A.Ş. ve 9 Alt Yüklenici Firmadan Oluşan KITeMM Konsorsiyumu Arasında Malezya'daki Gemi İnşa Onarım ve Bakım Projelerinde İşbirliği Anlaşması İmzalanmasına Yönelik İyi Niyet Anlaşması", "İstanbul Denizcilik A.Ş. ile Kuala Lumpur Üniversitesi, Teknoloji Birikim Kurumu (TDA) ve SEFT Arasında Yerel Çok Maksatlı Karakol Gemisi Dizaynı Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Anlaşması", "HAVELSAN ve BHIC ADT Arasında Malezya Deniz Kuvvetleri Gemileri İçin Savaş Yönetim Sistemi Yazılımı ve Sistem Entegrasyonu Alanında (Modernizasyon ve Yeni Platform Üretimi) Ortak Çalışma Anlaşması", "HAVELSAN ve AR Eastern Arasında Malezya Hava Kuvvetleri Batı ve Doğu Bölgeleri Komuta Kontrol Sistemleri Entegrasyonu, Yedek Sistem Oluşturulması ve Malezya Hava Kuvvetlerinin Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Yazılımı İhtiyaçları için İyi Niyet Anlaşması", "HAVELSAN ve BIT Arasında Malezya Kara Kuvvetleri Siber Savunma Taktik Operasyon Merkezi Projesi için İyi Niyet Anlaşması", "HAVELSAN ve AMP Grup Arasında Sahil Radar Gözetleme Sistemi Projesi İyi Niyet Anlaşması", "Altınay ve Malezya Milli Savurma Üniversitesi Arasında Taktik İnsansız Hava Aracı Geliştirilmesi Alanında İyi Niyet Anlaşması", "Nurol Makina ve Nadi Corp. Şirketleri Kara Araçları Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması" ile "ASELSAN ile Sapura Arasında Yazılım Tabanlı Telsiz Teknoloji Transferi İyi Niyet Anlaşması", "TUYAR ile Silterra Arasında Mikroçip Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması" ve "Yonga Teknoloji ile Silterra Arasında Mikroçip Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması."


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Anahtar Kelimeler:
Kuala Lumpur erdoğan Malezya kral

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türkiye Libya ve Katar'la çok önemli Askerî Stratejik anlaşmalar yaptı. Fas'da buna katılmak üzere. Bugünde Malezya.. Ve Bu anlaşmalardan Rahatsız olanlar; ABD , AB, Mısır Yunanistan İsrail Suud BAE Ermenistan ve Elbette Emperyalizmin Bu Memleketteki GÜR Sesi olan CHP!
Sen neymişsin be Reis 18 senedir bir gün bile tatil yapmadın , dinlenmedin. Bu ülke senin hakkını nasıl ödeyecek bilmiyorum ama sen hakkını herkese helal et Reis.
Bu anlaşmalar çok önemli. Malezya ordusunun Türk yazılım ve donanımlarıyla modernize edilmesi. Katma değeri yüksek ürün ihracı bu demek işte. Gemileri limanları ve Malezya ordusunu modernize ediyoruz. 90 larda Tank modernizasyonu için İsrail'e yönlendirilen, İsrail'in konrolü bizde olmayan Heronlarına muhtaç bırakılan Türkiye sinden Malezya ordusunu modernize eden Türkiye sine.. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
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