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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 14:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak için geldiği Malezya’da temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak için geldiği Malezya’da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kraliyet Sarayı’nda Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Malezya Kralı ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah aile fotoğrafı çektirdi.

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