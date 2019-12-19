HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı tarafından verilen resmi öğle yemeğine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 09:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tarafından devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da Kuala Lumpur Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tarafından devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da Kuala Lumpur Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferans merkezindeki sergi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan sonrasında, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı
Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!
1/

En Çok Okunan Haberler

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Kayıp dağcıların nasıl bulunduğu ortaya çıktı!

Kayıp dağcıların nasıl bulunduğu ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
TBMM'de komisyonda kabul edildi! Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Davutoğlu'ndan çarpıcı referandum sözleri: Bunu anlatacak televizyon bulamadım

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Bakan'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya tepki!

Türkiye'den sert tepki! 'Kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ala'nın kütüklerini sorgulayan SGK çalınlarına hapis

Erdoğan'ın kütüğünü sorgulayan SGK çalışanlarına hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.