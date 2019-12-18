Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent Kuala Lumpur’a geldi. Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’nda Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.

Malezya ziyareti kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldikten sonra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşecek. Kraliyet Sarayı’nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de PKR Genel Başkanı Enver İbrahim’i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Malezya temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik ediyor.

