Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

KUALA LUMPUR (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nKuala Lumpur Zirvesi'nin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki g\u00f6r\u00fc\u015fme, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti. 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan b\u00f6yle hesap sorduLPG\u2019li ara\u00e7 sahiplerine \u00f6nemli uyar\u0131larKasa h\u0131rs\u0131zlar\u0131 \u00f6nce kameraya sonra polise yakaland\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum