Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya’da açıklamalarda bulundu

Malezya’nın faiz yerine üretimi, ticareti merkeze alan alternatif finans kaynaklarında dünyada öncü bir konumu bulunduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin de bu alanda son yıllarda gerçekten önemli mesafeler aldığını, kamu ve özel bankalar aracılığıyla Sukuk gibi faizsiz modelleri yaygınlaştırdığını, özel sektörün yanı sıra kamu bankalarının da katılım bankacılığına girmesini teşvik ettiklerini anlattı.

Türkiye’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın tarihinde ilk defa Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı’na ev sahipliği yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faizsiz finans alanında ülkelerimiz arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Bunları somutlaştırmak adına, finans uzmanlarımızdan müteşekkil bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı, detaylı bir yol haritasının ortaya çıkmasını sağlayabiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji ve inovasyon meselesinin üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli alanlar olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti: “Teknolojiye yapılan her yatırımın; güçlü, katma değeri yüksek ve rekabetçi bir büyüme olarak bizlere geri döndüğü aşikârdır. Nitekim kalkınma hamlesine benzer dönemlerde başladığımız kimi ülkeler, teknolojide kısa sürede ciddi mesafe almışlardır. Biz de bunu savunma sanayii alanında çok yakından tecrübe ettik. 2003 senesinde yüzde 80’i bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 30'lara kadar şu anda çekmiş bulunuyoruz. Silahlı İnsansız Hava araçlarında dünyanın en ileri teknolojiye sahip dört devletinden biriyiz. Savaş gemisi, helikopter, tank, zırhlı araç, füze teknolojisinde de kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyor, hatta bunları dost ülkelere ihraç ediyoruz. Üretim kabiliyetlerimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine o derece yaklaşırız. Hiç şüphesiz bu sürecin lokomotifi, Ar-Ge, beşeri sermaye ve inovasyona yapılan harcamalardır. Kurulması planlanan Mükemmeliyet Merkezi; güvenlik, gıda, sağlık, ulaşım, enerji, bilgi ve iletişim teknolojilerinde bizlere çok büyük katkılar sağlayacaktır. Merkez vasıtasıyla tecrübe ve teknoloji paylaşımına gidebilir, araştırmacılarımızın ülkelerimiz arasında serbestçe dolaşmasını temin edebiliriz.”