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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'daki temaslarının ardından yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 02:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'daki temaslarının ardından yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 02.00'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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