HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’da sevgi gösterileriyle karşılandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 18:01 | Son Güncelleme

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli mitinginin ardından helikopterle Manisa’ya geldi.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli mitinginin ardından helikopterle Manisa’ya geldi. 19 Mayıs Stadyumu’ndan mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a stat çıkışında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları otobüse davet ederek bir süre sohbet etti. Yol boyunca vatandaşlara bez alışveriş torbası ve çeşitli oyuncaklar dağıtan Erdoğan’dan hediye alanların sevinçleri görülmeye değerdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi için çevre illerden çok sayıda polis takviyesi yapılırken, vatandaşlar mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 5 Ocak’ta Manisa’ya gelerek iki fabrikanın açılışını gerçekleştirmişti.

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buna artık gereken dersi vermemiz lazım, bu teröristlerle yan yana" (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buna artık gereken dersi vermemiz lazım, bu teröristlerle yan yana" (3)
Fuat Oktay: "Türlü oyunlar içerisine girenler hiçbir zaman bizimle olmamıştır"Fuat Oktay: "Türlü oyunlar içerisine girenler hiçbir zaman bizimle olmamıştır"

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Diğer Haberler
Semih Yalçın açıkladı! Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Semih Yalçın açıkladı! Belediye Başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.