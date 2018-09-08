Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Hakan Güvençer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
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