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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Hakan Güvençer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa'nın kurtuluş yıl dönümü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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