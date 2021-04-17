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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni inceledi

17.04.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaat alanında incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni inceledi

Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 28. yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine katıldıktan sonra merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

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Buradan geçtiği Huber Köşkü'nde Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, daha sonra 2019 yılında temeli atılan Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaat alanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar da eşlik etti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan

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