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Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 20:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze töreninin ardından Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet Meydanı'ndaki rektörlük binasında yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Ziyareti sırasında Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal eşlik etti. Erdoğan rektörlük binası çıkışında çevrede bulunanlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bir kişinin Erdoğan'a çiçek hediye ettiği görüldü. Erdoğan ardından tarihçi Murat Bardakçı ile bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti

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