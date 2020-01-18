Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray ve Avrasya’dan sonra boğazın altından geçecek olan ’Büyük İstanbul Tüneli’nin etüt çalışmalarını tamamladık."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Marmaray ve Avrasya\u2019dan sonra bo\u011faz\u0131n alt\u0131ndan ge\u00e7ecek olan \u2019B\u00fcy\u00fck \u0130stanbul T\u00fcneli\u2019nin et\u00fct \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 tamamlad\u0131k."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Korkun\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler! B\u00f6yle par\u00e7alad\u0131larBakan Pakdemirli, Berlin\u2019de Tar\u0131m Bakanlar\u0131 Zirvesine kat\u0131ld\u0131Bah\u00e7eli: CHP'yle birlikte Kanal \u0130stanbul'a kendilerini ats\u0131nlar