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Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'e gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:58 | Son Güncelleme

  CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10'ncu ayağı olan Türkiye Rallisi'ni takip etmek üzere Özel uçakla saat 11.30'da Muğla'ya gitti.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10'ncu ayağı olan Türkiye Rallisi'ni takip etmek üzere Özel uçakla saat 11.30'da Muğla'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.

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