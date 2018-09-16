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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MARMARİS'E GİTTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10'ncu ayağı olan Türkiye Rallisi'ni takip etmek üzere Muğla'ya gitti.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10'ncu ayağı olan Türkiye Rallisi'ni takip etmek üzere Muğla'ya gitti. Özel uçakla saat 11.30'da Muğla'nın Marmaris ilçesine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.

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