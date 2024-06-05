Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu: 'Karar kimseyi rahatsız etmesin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 'Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan Hakkari Belediyesine kayyum atamasıyla ilgili olarak da "Hakkari ile ilgili verilen karar kimseyi rahatsız etmesin" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle;

"Anadolu Medya kurumumuz büyüdü, Türkiye'nin her yerine dal budak saldı. Federasyonumuzun yoluna güçlenerek devam etmesinden mutluluk duyuyurum.

Mahalli medyamız insanımızın talep, beklenti ve eleştirilerini aktarmada bir nevi köprü görevi yapıyor. Anadolu medyası ne kadar etkili olursa, demokrasi kültürümüz öyle güçlü olacaktır. Sizlere gereken her türlü desteği sağlamaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da size sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Milletin karşısında konumlanan değil, milletin yanında dimdik duran Anadolu medyasına kapımızın her zaman açık olduğunu buradan ifade ediyorum.

"BİZE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DERSİ VERENLER İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDA YAŞANANLARA SES ÇIKARMIYORLAR"

Anadolu yayıncıları yüz yüze geldiğimiz kritik kavşaklarda duruş sergilediler. Gezi olaylarında birileri 24 saat canlı yayınlarla gezici vandalları överken, siz milletten yana tavır koydunuz. Sizler milli iradenin sesi oldunuz. Terör saldırılarından bölgedeki pek çok gelişmede, sizin samimi desteğinizini yanımızda hissettik. Gazze'deki katliamda da aynı hassasiyeti devam ettirdiğinizi memnuniyetle takip ediyorum. İnsanlığımızın da sınandığı bu cinnet haline tepki göstermek, Filistin'e borcumuzdur. Bize yıllardır basın özgürlüğü dersi verenler, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlara ses çıkarmıyorlar.

"MAZLUMUN KARŞISINDAYIZ"

Öyle bir çifte standart ile karşı karşıyayız ki 8 ayda 150 gazeteciyi katledenler hala basın özgürlüğünden bahsedebiliyor. Rahmetli Ahmet Kaya ne diyordu: Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça.

Elbette tarih zulüm karşısında susanlarla, hakkı ve hakikati haykıranları kaydetmektedir. Zor dönemde konuşanlar, insanlığın vicdanında da ibra olacak. Bugün soykırım karşısında 3 maymunu oynayanlar alınlarına yapışan kara lekeyi silemeyecek. Biz tarihin doğru yerinde olma çabası içindeyiz. Siyasetçilerimiz Filistinli kardeşlerimiz ile dayanışma içinde oldu. İş dünyamız, öğrencilerimiz tek vücut olarak Gazzeli mazlumlara sahip çıktı. Milletimiz olarak bundan onur duyuyoruz. Biz Filistinli kardeşlerimizi savunurken aslında insanlığı savunuruyoruz. Bu çizgimizi sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Mazlumun yanında zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz.

"HAKKARİ İLE İLGİLİ VERİLEN KARAR KİMSEYİ RAHATSIZ ETMESİN"

Hakkari ile ilgili verilen karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada hukuku konuşturmuş ve ona göre kararı vermiştir. Bunlar hemen parlamentoyu ayağa kaldırmaya kalktılar. Burası hukukun işlediği Türkiye Cumhuriyeti parlamentosudur. Sizin de karşınızda hukuku savunacak parlamenter sistem var.

"BELEDİYELER KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR"

Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir. Bu ülkenin de belediyelerin de tek sahibi vardır. O da 85 milyonun tamamıdır.







