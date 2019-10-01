Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımlarına ilişkin, "Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmasının ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik verdiği mesajların hatırlatılmasının ardından, "Süre tanıdığınızı belirtmiştiniz. Bu konuda bir gelişme var mı?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Milli Güvenlik Siyaset Belgeleri, ben 17-18 yıldır işin içindeyim. Hiçbir zaman açıklanmaz. Eskiden Bakanlar Kurulu, şimdi kabine ve aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu sadece onun detayına hakimdir, sahiptir." diye konuştu.

PYD/YPG gibi terör örgütlerinin Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne eklenmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Erdoğan, bu örgütlerin zaten bulunduğunu söyledi.