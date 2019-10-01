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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

"(Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları) Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz" - "(Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmaları) Bir yıl önce çıkarmış olduğumuz, millete götürüp de milletin onay verdiği yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek, asıl milleti o yorar. Daha yeni çıkardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımlarına ilişkin, "Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmasının ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik verdiği mesajların hatırlatılmasının ardından, "Süre tanıdığınızı belirtmiştiniz. Bu konuda bir gelişme var mı?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Milli Güvenlik Siyaset Belgeleri, ben 17-18 yıldır işin içindeyim. Hiçbir zaman açıklanmaz. Eskiden Bakanlar Kurulu, şimdi kabine ve aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu sadece onun detayına hakimdir, sahiptir." diye konuştu.

PYD/YPG gibi terör örgütlerinin Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne eklenmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Erdoğan, bu örgütlerin zaten bulunduğunu söyledi.

Eski bakanlardan Faruk Çelik'in "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1 Türkiye'yi yorar, yüzde 40 olmalı" şeklinde önerisinin olduğunun hatırlatılmasının ardından, "Bu öneri konuşulabilir mi kampta?" şeklindeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılcahamam'daki kampta onu konuşmamız önemli değil, onun konuşma yeri burası (TBMM). Çünkü Anayasa değişikliği gerektiriyor. O nerede konuşulacak? Burada. Biz sadece iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için de tabii iktidarıyla muhalefetiyle el ele vermek ve ondan sonra da böyle bir şey hakikaten gerçekleştirilebilirse bu olabilir. Aksi takdirde bunların üzerinde bizim Kızılcahamam'da durup konuşmamız, asıl o bizi yorar." değerlendirmesini yaptı.

"Oranın düşürülmesine, yüzde 50 artı 1'in yüzde 40'lara indirilmesi önerisine siz nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise Erdoğan, "O bir defa, bir yıl önce çıkarmış olduğumuz, millete götürüp de milletin onay verdiği yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek, asıl milleti o yorar. Daha yeni çıkardık." karşılığını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fıratın doğusu Suriye

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