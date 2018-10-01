HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclisten ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 16:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclisten ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'den ayrıldı.

Erdoğan, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği TBMM'den ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım resmi törenle uğurladı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Enis Berberoğlu yemin ettiEnis Berberoğlu yemin etti
TBMM Başkanı Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıTBMM Başkanı Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
27. dönem 2. yasama yılı TBMM TBMM Genel Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Deniz Baykal Meclis'te yemin edecek mi?

Deniz Baykal Meclis'te yemin edecek mi?

Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı

Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı

Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı

Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.