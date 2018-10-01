Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclisten ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'den ayrıldı.
Erdoğan, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği TBMM'den ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım resmi törenle uğurladı.
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