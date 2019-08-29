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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 20:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuşuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Basın-yayım sektörümüzde baş döndüren bir ilerleme olduğunu görüyoruz. 15 sene önce hayal bile edilemeyen birçok yenilik bugün hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi.

İnternetin yaygınlaşmasıyla bilginin kitleselleşmesinin önü açıldı. İnternet dev bir malumat çöplüğü oluşturdu. Linç kültürü, itibar suikast sosyal medyada yaygınlık kazanıyor. Sosyal medya mağdurları hesap soracak muhatap bile bulamıyor. Sosyal medya Gezi olaylarında provokasyon üssü olarak kullanıldı.

Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor.

Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz.

Demokrasiye sahip çıkmak yerine darbeleri alkışlayan gazetelere de şahit olduk.

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