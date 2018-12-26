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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmet Akif'i geleceğe taşımalıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmet Akif'i geleceğe taşımalıyız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Mehmet Akif'i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmet Akif'i geleceğe taşımalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Mehmet Akif'i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un 82'nci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Milli ve manevi değerleri barındıran şiirleri, mücadeleci, idealist, yurtsever kişiliği ile her dönemde millete örnek olan Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad edildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Mehmet Akif, kökleri derinlere giden fikirleriyle gerçek anlamda bir mütefekkir, bir münevverdir. Vatanımızın ve milletimizin buhrana düştüğü bir dönemde milli bilinci uyandırmak için konferanslar veren, cepheden cepheye koşan Akif idealindeki Asım’ın nesli uğruna her türlü zorluğa katlanmıştır. Hayatını milletine, değerlerine vakfeden Mehmet Akif gerçek manada bir dava adamıdır. Onun şiirinde medeniyetimizin değerleri, milletimizin acıları, irfanı, umudu ve heyecanı vardır. İstiklal Marşı’nın milletimizin milli mutabakat metni olması Anadolu insanını kucaklamasından, istiklal ateşini tüm benliğinde duymasından ileri gelir."
'AKİF’İN HEYECANINI YAŞATMALIYIZ'
Erdoğan mesajında, "Mehmet Akif’in çileyle, mücadeleyle, sürgünlerle yoğrulmuş hayatı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki nesillere de örnek olacaktır. Mehmet Akif Ersoy’a minnet borcumuzu ödeyebilmek için, gençlerimize, Akif'teki insan, millet ve vatan sevgisini, dürüstlüğü, ahde vefayı, mücadele ruhunu, kahramanlığı ve cesareti anlatmalı, yüksek ideallerini, davasını, heyecanını yaşatmalı, Mehmet Akif’i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

ANKARA, (DHA)

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