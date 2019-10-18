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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (MEKTUP CEVABI) BUNU UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. VAKTİ GELDİĞİNDE GEREKENİN YAPILACAĞININ BİLİNMESİNİ İSTİYORUM" (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında “Sayın Trump'ın siyaset nezaketiyle uyuşmayan bir mektubu kamuoyunda yer almıştır.

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında “Sayın Trump'ın siyaset nezaketiyle uyuşmayan bir mektubu kamuoyunda yer almıştır. Elbette biz bunları unutmadık, unutmamız da mümkün değil. Ama bizim karşılık sevgi saygımızdan dolayı bunu ön planda tutmadık. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının bilinmesini istiyoruzö dedi.

Erdoğan, “Münbiç'te terör örgütleri varsa, burası terör örgütlerinden temizlendi, Arap aşiretlere verildi diyemeyiz. Eğer terör örgütleri Kobani'den ve Münbiç'ten çıkarılırsa bizim için bir problem yok. Bizim buralarda kalmak gibi bir derdimiz yok" diye konuştu.

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- Erdoğan'ın açıklamaları

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