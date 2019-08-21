Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

\u0130STANBUL (AA) - Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\n\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, g\u00f6r\u00fc\u015fmede ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel konular\u0131n ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bildirildi.Milyonlarcas\u0131 var! Ad\u0131yaman'da \u015fa\u015f\u0131rtan ke\u015fifYa\u011fmurda \u00e7ad\u0131rlar\u0131 zarar g\u00f6ren tar\u0131m i\u015f\u00e7ileri, kapal\u0131 hal\u0131 sahaya\u00a0 yerle\u015ftirildiK\u00f6t\u00fc koku yay\u0131l\u0131nca \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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