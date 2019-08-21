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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 00:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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