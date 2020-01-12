Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

\u0130STANBUL,(DHA)-CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel ile bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\nG\u00f6r\u00fc\u015fmede, Libya\u2019daki geli\u015fmeler ve b\u00f6lgesel konular ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERHer yapt\u0131\u011f\u0131 olay oluyor! Memleketi bak\u0131n neresi...AK Parti'li \u00dcnal: T\u00fcrkiye daha yeni ba\u015fl\u0131yor (2)Kayak d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc motosikleti otomobille \u00e7arp\u0131\u015fan Furkan \u00f6ld\u00fc
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