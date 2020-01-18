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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 21:22 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefonla görüştü. Görüşmede, başta Libya olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel

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