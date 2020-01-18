Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel ile bir telefonla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, ba\u015fta Libya olmak \u00fczere b\u00f6lgesel geli\u015fmeler ele al\u0131nd\u0131.\nAYRINTILAR GELECEK...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Korkun\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler! B\u00f6yle par\u00e7alad\u0131larTarsus\u2019ta iki evin kullan\u0131lmaz hala geldi\u011fi yang\u0131n mahalleliyi korkuttuEdirne'de, Balkan gelene\u011fi 'Bocuk Gecesi' kutland\u0131
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