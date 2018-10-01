Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le arasında geçen diyaloğu anlattı: Bizim grup smaller olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya ziyaretinden dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le arasında geçen ilginç bir diyaloğu da anlattı:

"İdlib başta olmak üzere Suriye’yi konuşacağız. Amacımız daha olumlu istikamette daha iyi yere taşımak. Şimdi bir “small” grup diye bir şey çıkardılar. ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Ürdün, Almanya, Fransa toplam 7 ülke var. 7 ülke ile toplantıyı yapacaklar. Bu toplantılara Türkiye’yi çağırmıyorlar. Hatta hatta Suriye’yi çağırmıyorlar. Suriye hakkında toplantı yapıyorlar, Suriye bu toplantıda yok. O da Trump’ın düzenlemiş olduğu toplantı. Ben de Sayın Merkel’e “Bizimki de ‘smaller’ olur” dedim."

