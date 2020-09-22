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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ve Michel'le Görüşecek

22.09.2020 13:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’le bir görüşme gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ve Michel'le Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’le bir görüşme gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre görüşme video konferans yöntemiyle yapılacak ve saat 14’te başlayacak. Görüşmede ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alacaklar.

Almanya’nın AB dönem başkanlığını yaptığı süreçte yapılacak bu zirvede Türkiye AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Fransa’yla yaşanan gerginlik konusunun görüşülmesi bekleniyor.

Almanya, şu ana kadar Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikte arabulucuk yapmış ve her iki tarafla da tansiyonun düşürülmesi adına görüşmeler yürütmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta Perşembe günü AB Konseyi Başkanı Michel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan ve Michel’in, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldıkları belirtilmişti.

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