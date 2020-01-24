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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkel'le görüşme)İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkel'le görüşme)İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız"
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24.01.2020 11:24 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkel'le görüşme)İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız"
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